الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأشاد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل بعد انتهاء اليوم الأول من معرض بت 2020 بالإقبال الكبير على جناح وزارة التعليم في المعرض.وتقدم المقبل بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة على افتتاحه لجناح معرض وزارة التعليم، كما وجه شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على الدعم الذي قدمه لحضور المملكة ممثلة بوزارة التعليم في معرض بت لندن 2020.وأكد رئيس الوفد السعودي المشارك الدكتور المقبل أن جناح الوزارة في معرض بت 2020 نجح في التعريف بالمملكة العربية السعودية، وعرض لأبرز الحلول التي قدمتها المملكة في التعليم لمن يرغب بالاستفادة منها والاستثمار فيها، خصوصاً من خلال شركات تطوير التعليمية.وأوضح أن جناح المملكة كان محل إعجاب واهتمام كثير من المتابعين للشأن التعليمي والتربوي والتقني، حيث أبدوا إعجابهم بما وصلت له المملكة اليوم من تطور على المستوى التكنولوجي وتحديداً في مجال التعليم.// انتهى //21:58ت م0281