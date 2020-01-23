حائل 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واستنطلق منافسات سباق الدراجات الجبلية في 29 يناير والتي تستمر لـ 4 أيام وسط سلسلة جبال أجا، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل 2019م، بمشاركة 150 دراجاً من مختلف دول العالم.وسيكون السباق على مسافة 300 كلم موزعة على أربعة مراحل، الأولى ستكون المسافة 97.50 كم (منها 840 مترًا مرتفعات)، والمرحلة الثانية مسافتها 87 كم (منها 1.300 كيلو مرتفعات) والمرحلة الثالثة مسافة 100 كيلو متر (منها 800 متر مرتفعات) بينما المرحلة الرابعة ستكون بمسافة 60 كم.وأشار مدير المركز الإعلامي صالح العنزي أنه يتعين على المتسابقين اجتياز العديد من الكثبان الرملية والجبال والأودية والاستراحة المخصصة للمتسابقين وسط الجبال، حيث سيقيمون ليلة واحدة في مخيم مجهز بأفضل وسائل الراحة مع التغطية الشاملة لجميع الخدمات من طعام ومشروبات على أعلى مستوى، كما سيكون هناك خدمات تأمينية طوال فترة السباق وأثناء التخييم، إضافة إلى خدمات طبية وعلاج طبيعي.ويعد السباق من أهم فعاليات موسم حائل حيث تعد المشاركة الدولية أحد أهداف استقطاب الزوار للموسم .// انتهى //21:59ت م0282