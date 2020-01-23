الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسشهدت المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض مساء اليوم إقامة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل "طواف السعودية 2020" للدراجات، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل على خمس مراحل، وبمسافة تصل إلى 774 كم، في سباق يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات"uci" وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، وضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".وأشار رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس أن طواف السعودية 2020 يمثل فرصة رائعة ليشاهد العالم من خلاله النهضة والتطور اللذين تعيشهما المملكة على الصعيد الرياضي خصوصاً والأصعدة كافة، ولاسيماوهو يمثل حدثاً رياضيًّا دوليًّا مهمًّا في الشرق الأوسط، في ظل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة، والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله - وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.وأضاف رئيس الاتحاد السعودي للدراجات أن: "مكانة المملكة الرياضية تجعلنا مطالبين بإظهار هذا الطواف الدولي بتميز، يثبت جدارة المؤسسات الرياضية بالمملكة بتنظيم واستضافة أحداث عالمية في مختلف الألعاب، ، ونتمنى بإذن الله أن نوفقفي إظهاره للعالم أجمع بالشكل المطلوب، فمحبو وممارسو الدراجات ينتظرون بشغف ما سيحدث من تنافس في هذا الطواف الذي أعددنا له كل وسائل النجاح وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030".وشهد المؤتمر الصحفي عرضًا عن الحدث بشكل عام، وتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، كما تم الكشف عن شعار البطولة بشكل رسمي. وتقرر أن يكون قصر المصمك التاريخي نقطة نهاية السباق الذييتنافس فيه 130 دراجًا يمثلون 18 فريقًا عالميًّا، فيما كشف الستار خلال المؤتمر عن أربعة قمصان سيتوج بها أبطال كل مرحلة من مراحل السباق، إذ سينال القميص الأخضر البطل المتوج أخيرًا.// انتهى //22:45ت م0285