الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسشهدت المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض مساء اليوم إقامة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل "طواف السعودية 2020" للدراجات الهوائية، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل على خمس مراحل، وبمسافة تصل إلى 774 كم، في سباق يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات"uci" وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، ذلك ضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس خلال كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أن طواف السعودية 2020 يمثل فرصة رائعة ليشاهد العالم من خلاله النهضة والتطور اللذين تعيشهما المملكة على الصعيد الرياضي خصوصاً والأصعدة كافة، ولاسيما وهو يمثل حدثاً رياضيًّا دوليًّا مهمًّا في الشرق الأوسط، في ظل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة، والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.وأضاف الكريديس: "مكانة المملكة الرياضية تجعلنا مطالبين بإظهار هذا الطواف الدولي بتميز، يثبت جدارة المؤسسات الرياضية بالمملكة بتنظيم واستضافة أحداث عالمية في مختلف الألعاب، فإقامة هذا الطواف الدولي في أرض المملكة يعتبر حلمًا لنا كاتحاد ولمحبي هذه الرياضة، ونتمنى بإذن الله أن نوفق في إظهاره للعالم أجمع بالشكل الملائم والمطلوب، فمحبو الدراجات وممارسوها ينتظرون بشغف ما سيحدث من تنافس في هذا الطواف الذي أعددنا له كل وسائل النجاح وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030".وشهد المؤتمر الصحفي عرضًا عن الحدث بشكل عام، وتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، إضافة إلى عروض لفرق استعراضية ووصلات موسيقية، كما كُشف عن شعار البطولة بشكل رسمي، و تقرر أن يكون قصر المصمك التاريخي نقطة نهاية السباق الذي سيتنافس فيه 130 دراجًا يمثلون 18 فريقًا عالميًّا، فيما كشف الستار خلال المؤتمر عن أربعة قمصان سيتوج بها أبطال كل مرحلة من مراحل السباق، إذ سينال القميص الأخضر البطل المتوج أخيرًا.// انتهى //22:50ت م0287