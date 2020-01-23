عمّان 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم من أن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين وبالتالي سينهي كل فرص تحقيق السلام.وعدّ في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، الإجراءات الإسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية وإعلان التوجه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت، إجراءات غير شرعية لاقانونية تخرق القانون الدولي وتقتل الأمل بإمكانية تحقيق السلام.وقال: إن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي وسيظل الأردن يعمل مع المجتمع الدولي وبالتنسيق مع الدول العربية لتحقيقه على الأسس التي تضمن ديمومته وقبوله من قبل الشعوب.// انتهى//23:14ت م0290