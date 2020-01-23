رياضي / الأهلي يتغلب على مضيفه الرائد في ثاني مباريات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الخميس 1441/5/28 هـ الموافق 2020/01/23 م واس
بريدة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس
فاز فريق الأهلي على مضيفه فريق الرائد بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية هذا المساء من الجولة الـ 15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة .
وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر وعلى بُعد نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني فريق النصر ليحتل بها المركز الـ 3 في جدول الترتيب، بينما بقي الرائد عند رصيده السابق بـ 26 نقطة في المركز الرابع .
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