بريدة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسفاز فريق الأهلي على مضيفه فريق الرائد بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية هذا المساء من الجولة الـ 15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة .وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر وعلى بُعد نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني فريق النصر ليحتل بها المركز الـ 3 في جدول الترتيب، بينما بقي الرائد عند رصيده السابق بـ 26 نقطة في المركز الرابع .// انتهى //23:16ت م0291