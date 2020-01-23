أسبانيا 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسافتتح صقور المستقبل السعودي المباريات الخارجية للنصف الثاني من الموسم الكروي، بالتعادل 1-1 أمام فريق بورتو البرتغالي تحت 19 عام، على ملعب لويس فيليبي مينيسيس.وسجل اللاعب حسن السليس في الدقيقة 60 هدف التقدم للصقور، وعادل المستضيف النتيجة بعد لحظات قليلة.يذكر أن برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم هو استثمار من قبل الهيئة العامة للرياضة بمستقبل كرة القدم السعودية وذلك بابتعاث أفضل اللاعبين السعوديين تحت سن العشرين، في السنة الأولى إلى مركز الأداء المميز في مدينة سالو الإسبانية. ويستمر لمدة أربع سنوات تحت إشراف طاقم تدريب أوروبي من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى خوض مباريات وبطولات ضد أفضل الأندية والمنتخبات والأكاديميات في أوروبا.وسينضم اللاعبون إلى الأندية الأوروبية المختلفة على سبيل الإعارة خلال 4 أعوام، كخطوة أخيرة قبل العودة إلى أنديتهم في المملكة العربية السعودية.// انتهى //23:17ت م0292