الخرطوم 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم في الخرطوم وفداً رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي برئاسة كارين باس، وذلك بحضور وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله.وأطلع رئيس مجلس الوزراء الوفد على التغييرات الإيجابية التي حدثت بالسودان، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية تسعى جاهدة من أجل العبور بالبلاد إلى آفاق أرحب.وأشار إلى أن الشراكة التي تجمع بين الشق المدني والعسكري في حكم السودان يمكن أن تعتبر نموذجاً فريداً لبقية العالم، معرباً عن شكره وتقديره للزيارة التي قام بها الوفد للبلاد.من جانبه أبدى وفد الكونغرس الأمريكي رغبته في مساندة ودعم الحكومة الانتقالية، مشيداً بجهود رئيس مجلس الوزراء وحكومته من أجل تأسيس نظام ديمقراطي في السودان.//انتهى//23:19ت م0294