جدة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسبلغ مجموع الأطفال الذين طُعموا بمحافظة جدة ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال " الجرعة الثانية " 238207 أطفال من عدد الأطفال المستهدفين البالغ 238980 طفلاً وذلك خلال فترة الحملة التي استمرت خمسة أيام .وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي أن عدد الأطفال الذين طعموا في اليوم الأخير للحملة بلغ 20007 أطفال, يمثلون نسبة 8.37% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم خلال الحملة .// انتهى //23:38ت م0296