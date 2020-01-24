نواكشوط 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الساحل أنخيل لوسادا الذي يزور موريتانيا حاليًا.وأفاد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء إثر اللقاء، أنه استعرض مختلف الخطوات التي تواجه الطرفين، في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، إلى جانب استعراض الجانب السياسي والتنموي والأمني في منطقة الساحل.وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب موريتانيا، وكذلك دول مجموعة الساحل الخمس، من أجل مواجهة الوضعية الصعبة التي تشهدها حاليًا المنطقة .// انتهى //00:01ت م0300