الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واستأهلت فرق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وفيتورول كونستانتا الروماني، وجينك البلجيكي، وأتلتيكو مدريد الإسباني للدور النصف النهائي لبطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض.ويلتقي غداً في اللقاء الأول من المربع الذهبي اتلتيكو مدريد مع فيتورول كونستانتا، وفي اللقاء الثاني سبورتينغ لشبونة مع جينك.في المقابل تلعب فرق النصر، الهلال، زينيت سان بطرسبورج الروسي، ريد ستار الصربي لتحديد المراكز من الخامس الثامن، حيث سيلتقي النصر مع زينيت سان بطرسبورج في اللقاء الأول لتحديد المراكز من خمسة إلى ثمانية والهلال ضد ريد ستار في اللقاء الثاني.وأسفرت نتائج مباريات اليوم عن خسارة الهلال من زينيت سان بطرسبورج 2-3 ، والنصر من جينك 0-8 , وتغلب سبورتينغ لشبونة بهدف دون مقابل على فيتورول كونستانتا وبالنتيجة ذاتها تغلب اتلتيكو مدريد على ريد ستار.// انتهى //00:17ت م0303