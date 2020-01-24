عدن 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك بالإسناد اللوجستي الكامل الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن للعمليات العسكرية لاستكمال إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وقال وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية إن الجيش في بلاده يقدم التضحيات الجسام في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، وصرواح والجوف والبيضاء، ومختلف الجبهات ضد مليشيا الحوثي التي تتقهقر أمام قوة وصلابة الأبطال الميامين من رجال الجيش اليمنيولفت النظر إلى ثقة حكومته في هزيمة وكلاء المشروع الإيراني في اليمن من مليشيات الحوثي الانقلابية.// انتهى //00:28ت م0305