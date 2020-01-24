الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسافتتحت اليوم منافسات عروض الجمال للخيل العربية الأصيلة في مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته السابعة، بمشاركة نحو 348 جواداً يمثلون 15 دولة تتنافس للظفر بألقاب المهرجان الذي يحمل أعلى تصنيف لمسابقات الجمال "تايتل شو".كما أقيمت منافسات فئتي المهرات والأفراس وسط منافسة قوية بين المرابط العالمية، حيث كان الحضور الإماراتي مميزاً في اليوم الأول عبر مربطي دبي وعجمان، إلى جانب مرابط مملكة البحرين ودولة الكويت.وشهدت نتائج المهرات أعمار سنة (أ) 1 فوز أصالة كي اتش لخالد الحربي بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني للمهرة تي الرعبوبة لمربط تالا، ونالت المهرة بدور أكمل لمربط أكمل المركز الثالث.وفي نتائج المهرات أعمار سنة (ب)، حلت في المركز الأول المهرة دانة السيد لمربط السيد، وحلت في المركز الثاني المهرة الهنوف اتش ايه لمربط نجد، وفي المرتبة الثالثة المهرة كنانة السيد لمربط السيد، أما نتائج المهرات أعمار سنة (ج) 1، حلت المهرة دي سيرين لمربط دبي دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الاول، وظفرت المهرة ع ج البراقة لمربط عجمان من دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثاني، وجاءت المهرة يمامة العيينة لمربط الدرعية في المركز الثالث، وفي فئة المهرات أعمار سنة (د) 1، نالت المهرة دي فريهان لمربط دبي دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، وجاء في المركز الثاني المهرة فريال الشهاب لفاضل الجمري من مملكة البحرين، وذهب المركز الثالث إلى المهرة أي أي فيكتوريا لعلي العالي من مملكة البحرين.وفي فئة المهرات أعمار سنتين (أ)2، جاء في المركز الأول المهرة سارا التنهاة لمربط التنهاة، وحلت ثانياً "جوهرة الصواري" لمربط الصواري، وظفرت المهرة مونتانا جي للمالك كرستين جامار من دولة بلجيكا بالمركز الثالث، وفي فئة المهرات أعمار سنتين (ب) 2 نال المركز الأول المهرة دي جودي لمربط دبي من دولة الامارات العربية المتحدة، وفي المركز الثاني المهرة اضواء العرب لمربط العرب، وجاء في المركز الثالث المهرة أصايل الزايد لمربط الزايد.وفي فئة المهرات أعمار ثلاث سنوات، نالت المركز الأول المهرة دي شيهانة لمربط دبي دولة الامارات العربية المتحدة، حيث حققت أعلى نقاط اليوم الأول من المنافسات بعد أن جمعت93.10 نقطة، ونالت المهرة دي شوف لعبدالعزيز الشريعان من دولة الكويت المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المهرة انكارينا لصالح الوابل.وفي فئة الأفراس أعمار 4-6 سنوات 7 (أ) نالت المركز الأول الفرس ع ج براكة لمربط عجمان من دولة الامارات، وفي المركز الثاني بتول الهواجر لمربط النوادر، وفي المركز الثالث ترفة عذبة لمربط عذبة.وفي الفئة الثانية للأفراس أعمار 4-6 سنوات 7 (ب)، في المركز الأول الفرس مليكة الملوك لمربط الخشاب من دولة الكويت، والمركز الثاني الفرس كارمن الخالد لمربط الخالد، والمركز الثالث للفرس ع ج تريم لمربط عجمان دولة الامارات العربية المتحدة.وفي فئة الأفراس أعمار 7-9 سنوات، نال المركز الأول عنود الجلوية لمربط الرمحا، المركز الثاني رحل إلى الفرس ع ج سواري لمربط عجمان دولة الامارات العربية، وفي المركز الثالث فلينا لمربط الجوادي.وتقام صباح الغد منافسات فئة الأمهار " عمر سنة وسنتين" ، وتصفيات الفحول من عمر 4 سنوات وحتى عمر 10 سنوات فأكثر .// انتهى //00:34ت م0306