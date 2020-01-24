بروكسل 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسعقد رئيس وأعضاء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي والممثلون الدائمون لدى جامعة الدول العربية اجتماعهم الثامن اليوم في بروكسل.وقال بيان مشترك وزعه المجلس الأوروبي أن السفراء أجروا مناقشات بناءة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع التركيز بشكل خاص على قضية فلسطين وبناء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط ، وحول تطورات الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان وإيران ، فضلًا عن قضايا مكافحة الإرهاب وتمويلها ، وقضايا الهجرة واللاجئين والمشردين.وقال البيان المشترك الصادر عن اللقاء إن الجانبين أقرا بأهمية توحيد الجهود لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المشتركة والحالية التي تهدد الاستقرار والازدهار والرفاهية في منطقتهم المشتركة والعالم بأسره.وأكدا مجددًا على تعزيز الشراكة الأوروبية العربية كرد فعل إقليمي مناسب والتزامهم بتعددية الأطراف الفعالة ونظام دولي قائم على احترام القانون الدولي.و نوه الطرفان بعقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس في 4 فبراير 2019 في بروكسل ، ونتائج القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت يومي 24 و 25 فبراير 2019 في شرم الشيخ.وأكد السفراء استمرار تعزيز التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي منذ إطلاقه في نوفمبر 2015 ، خاصة في مجالات منع الصراع والإنذار المبكر والأزمات وإدارة الهجرة ،و عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحديد الأسلحة.وأشار البيان إلى أنه قبل الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في 22 يناير عقد السفراء أيضًا أول ملتقى مشترك يوفر فرصة ممتازة لتبادل غير رسمي لوجهات النظر حول قضية تغير المناخ والأمن في الوقت المناسب.كما عقدت جلسات مجموعة العمل حول تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع.وقال الجانبان في بيانهما المشترك إنه إدراكًا للفرص والتحديات التي تواجه العلاقات الأوروبية العربية ، أعرب رئيس وأعضاء اللجنة السياسية والأمنية والممثلون الدائمون لدى جامعة الدول العربية عن عزمهم على مواصلة تعزيز تعاونهم وتنسيقهم ، والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر أمانًا وأفضل للجميع.// انتهى //00:37ت م0307