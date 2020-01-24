الأمم المتحدة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأفادت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) بمقتل 32 شخصًا على الأقل فيهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات، نتيجة هجوم شنه أفراد مسلحون من قبيلة المسيرية على قبيلة الدينكا في قرية كولوم، شمال غرب بلدة أبيي أمس الأربعاء.وأفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي، أن قوات حفظ السلام ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد الهجوم، فيما تستمر البعثة في القيام بدوريات في المنطقة والتحقيق في الحادث، مشيراً إلى وقوع هجوم مماثل في 19 يناير، في نفس المنطقة، قتل فيه ثلاثة أشخاص.ونقل فرحان عن البعثة قولها إنها كانت منخرطة مع مجتمعي الدينكا والمسيرية قبل هذا الهجوم لمناقشة كيفية منع التوترات والصراعات، مفيداً أنها بعد الهجوم التقت بزعماء المسيرية لتهدئة التوترات ومنع الهجمات الانتقامية.وأشارت البعثة إلى زيادة جهودها لحماية المدنيين ومنع المزيد من الهجمات.يذكر أن أبيي هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتم تأسيس القوة الأمنية المؤقتة في أبيي، في عام 2011، بعد اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي بموجبها جُردت منطقة أبيي من السلاح والسماح للقوات الأثيوبية بمراقبة المنطقة.// انتهى //01:22ت م0311