اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
نيويورك 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 18ر26 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 09ر29160 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 79ر3 نقطة أو 1ر0% ، ليصل إلى 54ر3325 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 71ر18 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 48ر9402 نقطة.
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