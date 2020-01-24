ياوندي 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأطلق سراح البحارة الثمانية المختطفين من الناقلة اليونانية، التي تعرضت لهجوم قراصنة أثناء رسوها على بعد ميلين بحريين من ميناء ليمبو في الكاميرون في 31 ديسمبر الماضي.ومن بين البحارة الثمانية الذين اختطفهم القراصنة خمسة يونانيين منهم قبطان السفينة، وهم موجودون حاليًا في مستشفى بالكاميرون لإجراء فحوصات طبية عامة، ليعودوا بعدها إلى اليونان.ورحب وزير النقل البحري اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس بالإفراج عن البحارة اليونانيين، مضيفًا أن الجهود المنسقة آتت ثمارها.// انتهى //02:18ت م0313