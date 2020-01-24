دكار 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأعلنت السلطات السنغالية أنها اتخذت عدة تدابير وقائية بعد ظهور نوع جديد من فيروس "كورونا" التاجي في الصين، بما في ذلك تعزيز المراقبة الوبائية في جميع أنحاء البلاد.ووفقا لبيان من وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السينغالية فإن مصادر متطابقة تفيد بوجود نوع جديد من متلازمة الإلتهاب الرئوي الحاد الذي أخطرت به الصين، منظمة الصحة العالمية في يناير 2020 م .وأوصت السنغال بتعزيز المراقبة الوبائية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على الرحلات الجوية وخاصة المطارات.وللحد من المرض أوصى بيان وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السكان بالذهاب إلى أقرب مرفق صحي بمجرد ظهور مرض تنفسي حاد.// انتهى //03:03ت م0315