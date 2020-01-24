نواكشوط 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا اليوم، وفدًا من الأمانة العامة الدولية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، برئاسة مديرة إفريقيا الغربية في هذه الهيئة، جيزيلا غراندو، الذي يزور موريتانيا حاليا.وتناول اللقاء تبادل الآراء والسبل الكفيلة بضمان تطبيق التزامات موريتانيا في مجال الشفافية والحاكمة الرشيدة في كافة المجالات، لا سيما في مجال الصناعات الاستخراجية.// انتهى //03:24ت م0317