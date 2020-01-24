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الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية ويقدمها هدية للمستفيدين
وزير الداخلية يُدشن الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض
تعزيز الأمن البحري بالزوارق الاعتراضية
القنصلية السعودية في قوانجو تحذر المواطنين من "كورونا"
ختام تمرين "السيف الذهبي TTX" بكلية القيادة والأركان
«ملتقى الطيران».. عروض جوية مبهرة وفرص استثمارية واعدة
مذكرة تفاهم بين «الحرس الوطني» ووزارة الإسكان
وزير الخارجية يلتقي رئيس أفغانستان
الشورى يطالب بتفعيل نظام التحرش ولائحة الذوق على مخالفي "الترفيه"
"الصحة" تطلق فعاليات الملتقى الأول لبرنامج وازن
استراتيجية شاملة لتنظيم الأوقاف
انطلاق المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان
إصابة «ممرضة هندية» بفيروس كورونا الشرق الأوسط في عسير
الزياني يكرم المتقاعدين في الأمانة العامة
الإمارات تدعو إلى تفعيل العمل السياسي لإحلال الاستقرار بالمنطقة
العراق: عصابات إيران تواصل اغتيال الثوار
كوريا الجنوبية: وحدتنا البحرية مستعدة لمهمتها في مضيق هرمز
صحيفة بريطانية تكشف إرسال تركيا «دواعش» إلى ليبيا
عباس يؤكد على أهمية الدور الفرنسي «لإنقاذ عملية السلام»
لبنان يحتاج نحو خمسة مليارات دولار قروضاً عاجلة
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