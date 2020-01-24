الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية ويقدمها هدية للمستفيدينوزير الداخلية يُدشن الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياضتعزيز الأمن البحري بالزوارق الاعتراضيةالقنصلية السعودية في قوانجو تحذر المواطنين من "كورونا"ختام تمرين "السيف الذهبي TTX" بكلية القيادة والأركان«ملتقى الطيران».. عروض جوية مبهرة وفرص استثمارية واعدةمذكرة تفاهم بين «الحرس الوطني» ووزارة الإسكانوزير الخارجية يلتقي رئيس أفغانستانالشورى يطالب بتفعيل نظام التحرش ولائحة الذوق على مخالفي "الترفيه""الصحة" تطلق فعاليات الملتقى الأول لبرنامج وازناستراتيجية شاملة لتنظيم الأوقافانطلاق المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنانإصابة «ممرضة هندية» بفيروس كورونا الشرق الأوسط في عسيرالزياني يكرم المتقاعدين في الأمانة العامةالإمارات تدعو إلى تفعيل العمل السياسي لإحلال الاستقرار بالمنطقةالعراق: عصابات إيران تواصل اغتيال الثواركوريا الجنوبية: وحدتنا البحرية مستعدة لمهمتها في مضيق هرمزصحيفة بريطانية تكشف إرسال تركيا «دواعش» إلى ليبياعباس يؤكد على أهمية الدور الفرنسي «لإنقاذ عملية السلام»لبنان يحتاج نحو خمسة مليارات دولار قروضاً عاجلة// يتبع //06:01ت م0003