طوكيو / سيئول 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأعلنت الحكومة اليابانية أمس عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.وتم نقل رجل إلى مستشفى في طوكيو بعد عودته من زيارة لمدينة ووهان في وسط الصين، بعد تأكيد إصابته بالفيروس. ووصل الرجل وهو في الأربعينيات من العمر إلى اليابان يوم الأحد، وظهرت عليه أعراض للحمى يوم الاثنين، واشتدت عليه الأعراض وذهب لمستشفى يوم الأربعاء وتم تشخيص إصابته بالتهاب رئوي، حسب وزارة الصحة.وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه سيعزز تدابير مكافحة فيروس كورونا الجديد.وفي السياق نفسه سجلت كوريا الجنوبية ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بعد ظهور أعراض المرض على شخص وصل مطار كيمبو الدولي غربي العاصمة الكورية سيئول يوم الأربعاء الماضي وأظهرت التحاليل إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.// انتهى //06:22ت م0010