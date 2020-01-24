اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
طوكيو 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 77ر12 نقطة، أو 54ر0% ، ليصل إلى 67ر23782 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 44ر2 نقطة، أو 14ر0% ، ليصل إلى 06ر1728 نقطة.
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