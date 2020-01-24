طوكيو 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 77ر12 نقطة، أو 54ر0% ، ليصل إلى 67ر23782 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 44ر2 نقطة، أو 14ر0% ، ليصل إلى 06ر1728 نقطة.// انتهى //07:09ت م0011