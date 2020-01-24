ينبع 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسسلّم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أمس عددا من الوحدات السكنية الخيرية لمستحقيها في حي الأندلس بينبع والمقامة على نفقة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و فرع المستودع الخيري بينبع وذلك بحضور رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس طارق بن عبد العزيز النعيم ونائب الرئيس للإدارة والتسويق سمو الأمير نواف بن سعود آل سعود.وأوضح رئيس شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" المهندس طارق النعيم أن هذه المبادرة تعد إحدى مبادرات برنامج المسئولية الاجتماعية بالشركة وتهدف من خلالها إلى المشاركة في العمل العام الذي يساهم في تنمية المجتمع.وأضاف المهندس النعيم أنه تم التوقيع لبناء 15 منزلاً بمدينة ينبع، وتسليم المرحلة الأولى وهي 5 وحدات سكنية عام 2018م، واليوم نحتفل بانتهاء المرحلة الثانية من البرنامج وتسليم 5 وحدات سكنية لمستفيديها، وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2020م.وأثنى المحافظ على الدور الرائد لعدد من الشركات العاملة بمدينة ينبع فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية مشيدا بدور لوبريف في تنفيذ عدد من الوحدات السكنية الخيرية بينبع وتجهيزها وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية.وأعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم لمحافظ ينبع وللشركة على هذه البادرة الطيبة في توفير مساكن خيرية للمحتاجين.وفي الختام تم توزيع المساكن على مستحقيها و تكريم الجهات المتعاونة.// انتهى //07:36ت م0013