طرابلس 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان مجلس وزراء حكومة الوفاق استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بدءا من اليوم، وتكليف وزارة المواصلات باتخاذ الترتيبات اللازمة بالخصوص، وتكليف وزارة الخارجية بإجراء الاتصالات مع مجلس الأمن الدولي ودول مسار برلين لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه التحذيرات المعلنة من قبل القيادة العامة التي تهدد سلامة الطيران المدني.ونقلت تأكيد المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر الأهمية الكبيرة للتعجيل بحل النزاع في ليبيا ووقف الحرب عبر حل سياسي و بعيدا عن أي تدخل أجنبي، محذرين من تداعيات الأزمة على السلم والأمن في القارة الأفريقية، موضحين أن الليبيين قادرون على تجاوز خلافاتهم من خلال انتهاج أسلوب الحوار والمصالحة الوطنية.وتطرقت صحف ليبيا إلى تجديد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال مشاركتها بدافوس، رفضها تحويل الصراع في ليبيا إلى حرب جديدة بالوكالة، مخبرة أن مصلحة أوروبا هي منع تصعيد الصراع طالما أن ذلك قد يطلق العنان لموجة لجوء على غرار ما حدث جراء الصراع في سوريا.// انتهى //07:46ت م0014