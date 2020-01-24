تاروت 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسحققت جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال العام الميلادي المنصرم نجاحاً مميزاً أسهم في دعم برامج الجمعية وفعالياتها وتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد علي الصغير، أن لجنة التكافل الاجتماعي قدمت خلال العام المنصرم مساعدات نقدية بلغت "619.560"ريالاً، تضمنت مساعدات غذائية دائمة بمبلغ "577.670"ريالاً، ومساعدات أخرى متنوعة لـ356 حالة.كما قدمت لجنة كافل اليتيم مساعدات نقدية بلغت "592.700 "ريال، ومساعدات غذائية بمبلغ "163.200"ريال، أما المصروفات الآخرى للجنة فقد توزعت بين الكسوة المدرسية التي بلغت "34.500"ريال، والمساعدات المدرسية الأخرى بلغت "277.750"ريالاً، وبلغت المصروفات الخاصة بترميم منازل أسر الأيتام "99.300"ريال.وأضاف الصغير أن مجموع مساعدات لجنة تحسين المساكن بلغت "1.176.090"ريالاً، حيث أسهمت الجمعية في بناء 22 منزلاً بتكلفة بلغت "522.367"ريالاً، وشراء منازل لـ 5 عوائل بتكلفة بلغت "398.000"ريال، كما تم ترميم منازل لـ 34 عائلة بتكلفة بلغت "255.723"ريالاً، كما قدمت لجان الجمعية مجموعة من المساعدات للأسر الضعيفة في المجتمع من الأيتام والأرامل والمعسرين وأسر السجناء، معرباً عن شكره وامتنانه للداعمين من أبناء المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية لتعاونهم ودعمهم الدائم لبرامج الجمعية وفعالياتها خلال تلك الفترة.وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية سعت خلال العام المنصرم إلى تعزيز استثماراتها القائمة والنهوض في مشاريع جديدة، وتحسين أدائها الإعلامي وحضورها الاجتماعي من خلال إنشاء مجلس استشاري وتفعيل مواقعها في الفضاء الإلكتروني، وتحسين بيئة العمل من خلال تقليل ساعات الدوام وتنظيمه بما يجعل منها بيئة جاذبة ومحفزة، لافتاً إلى أن العام الجديد سيشهد بحول الله تطورات جديدة وإنجازات في مجال الاستثمار والخدمات التي تقدمها الجمعية لأبناء المجتمع بما يتناسب وتطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.// انتهى //09:43ت م0018