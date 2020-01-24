المدينة المنورة 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.// انتهى //10:59ت م0020