القاهرة 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تحولت إلى واحة للأمن والاستقرار في أعوام قليلة، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة في التضحية بالروح والنفس دفاعًا عن شرف الوطن.وسلطت الضوء على الاجتماع التشاوري الذي اختتم أعماله بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس للوفود الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء سد النهضة لوضع مسودة اتفاق فني وقانوني قبل الاجتماع المقرر عقده 28 و29 يناير الحالي في العاصمة الأمريكية واشنطن.وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.وتناقلت تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التصريحات الصادرة عن القيادات الإسرائيلية مؤخراً حول احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحر الميت مرفوضة ومُدانة، وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القيادات الإسرائيلية، سواء في الحكم أو المعارضة.واهتمت الصحف بمؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر، محذرين خلاله من مخاطر التدخلات الخارجية في ليبيا، مؤكدين تمسكهم بالحوار بين الفرقاء.وأنبأت عن مقتل وإصابة 8 متظاهرين عراقيين خلال إطلاق ميليشيات مسلحة النار تجاه مجموعة من المتظاهرين في محافظة البصرة جنوب العراق.// انتهى //11:10ت م0022