السيح 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واستُطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح بعد غدٍ، برنامجاً تدريبياً يعنى بتأهيل قيادات الفرق التطوعية في مدن ومراكز وقرى الخرج ، وذلك بالتعاون مع نادي إدارة بكلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجمعية همم الشبابية.ويتناول البرنامج الذي يعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ، ‏محاور تعنى بتأهيل وتمكين المهتمين بالعمل في المجال التطوعي ، وتشتمل على حلقات عمل في تصميم وتسويق وتنفيذ المبادرات المجتمعية ، يتخللها لقاءات تطويرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية.‏ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرين ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //11:10ت م0023