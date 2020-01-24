اجتماعي / تنمية السيح تطلق برنامجاً لتأهيل قيادات الفرق التطوعية الأحد القادم
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
السيح 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
تُطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح بعد غدٍ، برنامجاً تدريبياً يعنى بتأهيل قيادات الفرق التطوعية في مدن ومراكز وقرى الخرج ، وذلك بالتعاون مع نادي إدارة بكلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجمعية همم الشبابية.
ويتناول البرنامج الذي يعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ، محاور تعنى بتأهيل وتمكين المهتمين بالعمل في المجال التطوعي ، وتشتمل على حلقات عمل في تصميم وتسويق وتنفيذ المبادرات المجتمعية ، يتخللها لقاءات تطويرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية.
ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرين ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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11:10ت م
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