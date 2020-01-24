نجران 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب, وثار, وحبونا , ويدمه , وخباش, وشرورة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //11:11ت م0024