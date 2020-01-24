إسلام آباد 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تحذير رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من أن أي نزاع مسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيكون بمثابة كارثة على أمن المنطقة.وأخبرت عن مطالبة باكستان من الأمم المتحدة بأداء دورها لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لضمان الأمن والسلام في الشرق الأوسط.وأشارت إلى رفض الخارجية الباكستانية بأن يكون مشروع الممر الصيني الباكستاني قد زاد من حجم الديون الخارجية على باكستان.كما أبرزت إجراء القوات المسلحة الباكستانية أمس تجربة ناجحة على صاروخ باليستي أرض ـ أرض قصير المدى مطور محلياً قادر على حمل كافة أنواع الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.وتناقلت تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي أشار إلى أن الفساد في باكستان زاد بدلاً من أن ينخفض في عام 2019.وعرجت على قرار فرنسا وألمانيا بشأن تخفيف تحذيرات السفر إلى باكستان كمؤشر على تحسن الوضع الأمني في هذا البلد الذي عانى من ويلات الإرهاب.وتطرقت إلى إصدار محكمة العدل الدولية قراراً يطالب حكومة ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لمنع إبادة محتملة بحق الأقلية المسلمة الروهينجا.وفي الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان مصادقة ملكة بريطانيا على قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //11:26ت م0027