إسلام آباد 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسباشرت السلطات الباكستانية بفحص جميع الركاب القادمين من الصين بمطاراتها، لتفادي انتقال فيروس "كورونا" الجديد المنتشر في البلد الأخير.وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة الدكتور ظفر ميرزا أنه تم تخصيص فرق طبية لفحص الركاب القادمين من الصين في مطارات إسلام آباد ولاهور وبيشاور وكراتشي.وأكد في تصريح صحفي اليوم أنه لم يتم الكشف عن إي إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم تدشين خط ساخن لتسهيل التبليغ عن أية حالات محتملة.// انتهى //11:28ت م0028