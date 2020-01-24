بيروت 29 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالحركة الدبلوماسية التي شهدها القصر الحكومي حيث عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب عدد من اللقاءات مع سفراء الدول الأجنبية لدى بلاده لاسيما لقائه برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف الذي أكد عقب مغادرته أن الحكومة اللبنانية تحتاج إلى التركيز على الملفات الاقتصادية لمعالجة الأزمة مشدداً على مسألة النأي بالنفس والابتعاد عن مشاكل المنطقة.كما عرضت الصحف المواقف الرافضة لأعمال الشغب التي شهدتها العاصمة بيروت وطالت الأسواق التجارية في محيط مجلس النواب اللبناني سواء تلك التي أطلقها رؤساء الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة بالإضافة الى موقف مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان.وفي الشأن الإقليمي أبرزت صحف لبنان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي عقد في الجزائر حيث أكد المجتمعون على ضرورة دعم المسار السياسي ورفض التدخل الأجنبي المسلح في ليبيا.وتناولت صحف الجمعة تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم استعداد روسيا لتعزيز العلاقات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بما يشمل أيضا التسوية بينهما.وأشارت الصحف الى مراسم توقيع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //11:28ت م0029