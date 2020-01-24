الطائف 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسالتقى محافظ رنيه خالد بن حسن الرويس أمس، مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف سعيد القحطاني.واستعرض الرويس مع مدير الشؤون الصحية، الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة، إضافة إلى ملاحظات ومطالب الأهالي نحو تحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى ‏ومراكز الرعاية الصحية الأولية ‏والرفع من مستوى وجودة الخدمة العلاجية فيها، ودعم المستشفى بالكوادر الطبية والفنية.من جهته أكد مدير الشؤون الصحية بالطائف السعي إلى تحسين البيئة الصحية وجودة العمل بالمحافظة‏، ومناقشة الاحتياجات كافة، بما يضمن تقديم الخدمة ‏بجودة عالية للمراجعين ‏من أبناء المحافظة.// انتهى //11:29ت م0030