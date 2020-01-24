إسلام آباد 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى الليلة الماضية العلاقات الثنائية بين باكستان وألمانيا إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:38ت م0033