بروكسل 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسوقع كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ،اليوم ، نهائيًا على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وجرى التوقيع في حضور مفاوض الاتحاد لشؤون البركسيت ميشيل بارنيه وعدد من كبار الموظفين في المؤسسات الاتحادية في بروكسل .ويفتح هذا الإجراء الباب لمصادقة البرلمان الأوروبي يوم 29 يناير على الاتفاقية قبل الخروج الرسمي للملكة المتحدة يوم 31 يناير.وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن الاتحاد يأمل في إرساء علاقات ودية وموثوقة مع بريطانيا مستقبلاً.وسيناقش الطرفان بدءا من الشهر المقبل تفاصيل الاتفاقية التجارية الثنائية.// انتهى //11:40ت م0035