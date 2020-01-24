تونس 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على المشاورات السياسية التي تشهدها تونس حالياً من أجل اختيار أعضاء الحكومة الجدد.وتناولت تأكيد وزراء الخارجية المشاركين في مؤتمر دول الجوار الليبي المنعقد في الجزائر على رفض أي تدخل خارجي في الأزمة التي تعيشها البلاد في إشارة إلى التدخلات التركية، مؤكدين على ضرورة حل الأزمة من خلال الحوار بين الليبيين.وتناولت صحف الجمعة في سياق متصل تأكيد حلف شمال الأطلسي "الناتو" استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.وأشارت إلى إعلان الرئيس العراقي برهم صالح في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن أكثر من 600 عراقي قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ مطلع اكتوبر الماضي.وتوقفت عند قرار محكمة العدل الدولية حكومة ميانمار باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع الإبادة الجماعية لعرق الروهينغا.وتحدثت صحف تونس عن عزل السلطات الصينية أكثر من 11 مليون مواطن في خطوة غير مسبوقة لمحاولة وقف تفشي فيروس جديد قاتل أصاب حتى الآن المئات من مواطنيها.// انتهى //11:53ت م0036