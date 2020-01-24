لندن 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم المشهد السياسي الداخلي في إيران عقب مقتل قاسم سليماني.وأشارت الصحف إلى أن البيت الأبيض الأمريكي ربما يكشف الأسبوع القادم عن تفاصيل صفقة القرن التي تهدف إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وعرجت الصحف تمديد السلطات الصينية القيود على حركة السير والموالصلات لتشمل عشرة مدن في إقليم "هوبي" ضمن مساعي احتواء انتشار فيروس كرونا.ونقلت صحف اليوم مخاوف علماء البيئة من أن تؤدي حرائق الغابات في استراليا إلى ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لأعلى مستوى زيادة سنوية منذ بدء السجلات.داخلياً، كتبت الصحف عن تحضيرات الحكومة لتنفيذ عملية بركسيت نهاية الشهر الجاري بعد مصادقة ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث الثانية، على قانون مغادرة الإتحاد الأوروبي.// انتهى //12:45ت م0038