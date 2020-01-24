الرباط 29 جمادى الاولى 1441 ه موافق 24 يناير 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى اللقاء الودي الذي جمع أمس بالرباط العاهل المغربي الملك محمد السادس،وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يقوم بزيارة المغرب حالياً.وتابعت الصحف تطورات الأزمة اللبنانية،والصعوبات المطروحة أمام حكومة حسان دياب التي تواجه أزمة رفض داخلية، وصعوبات اقتصادية كما تواجه اشكالية الحصول على الدعم الخارجي.وأخبرت عن مقتل أكثر من 40 جنديًا من قوات النظام السوري، في محافظة إدلب على اثر هجوم شنته جماعات مسلحة على نقاط تمركز للجيش في المحافظة.وتحدثت الصحف عن الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفلسطين المحتلة،وإسرائيل وإعلانه عن استعداد روسيا لتعزيز العلاقات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بما يشمل أيضا التسوية بينهما.وواصلت الصحف اهتمامها بتطورات الأزمة الداخلية في العراق، في ظل تواصل الاحتجاجات المطالبة بتحقيق اصلاحات في الوقت الذي بدا فيه الجيش الامريكي في نقل عدد من جنوده خارج العراق خوفا من تعرضهم لهجمات.أوروبياً تطرقت الصحف إلى مصادقة مجلس العموم البريطاني على اتفاق بريكست بشكل نهائي، تمهيدا للخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //13:14ت م0042