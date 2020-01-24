باريس 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ، اليوم ، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي يزور فرنسا حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التعليمية والتكنولوجية والثقافية.كما استعرض الجانبان التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان.// انتهى //13:32ت م0044