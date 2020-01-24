عمّان 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية، إعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة فجر اليوم.وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز ، ما جرى من اقتحام للشرطة الإسرائيلية للحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين ، ممارسة استفزازية مدانة وإنتهاكاً لإلتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالإحتلال وفقاً للقانون الدولي.وشدد في بيان صحفي ، على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد.// انتهى //13:45ت م0048