سياسي / الحكومة الأردنية تدين إعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
عمّان 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
أدانت الحكومة الأردنية، إعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة فجر اليوم.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز ، ما جرى من اقتحام للشرطة الإسرائيلية للحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين ، ممارسة استفزازية مدانة وإنتهاكاً لإلتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالإحتلال وفقاً للقانون الدولي.
وشدد في بيان صحفي ، على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد.
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