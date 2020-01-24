البكيرية 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسانطلقت مساء أمس, مُبادرة "الطبق الخيري" المُقدّم من الأسر المنتجةِ المشاركة للزوار، وذلك ضمن المُبادرات الخيرية والإنسانية التي تقدمها اللجنة المنظمة في مهرجان ربيع البكيرية 41.وتهدف المبادرة إلى الحث على أعمال الخير والإسهام في نشر ثقافة العمل الخيري.وقدمت إدارة المهرجان الشكر والتقدير للأسر المنتجة وكل من أسهم في الطبق الخيري على هذه المبادرة المباركة.// انتهى //14:45ت م0059