بريدة 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسحصلت جامعة القصيم ممثلة بكلية الصيدلة أمس، على المركز الأول على مستوى المملكة في "المسابقة الوطنية للمهارات الإكلينيكية لطلبة كليات الصيدلة"، التي أقيمت خلال اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية "SIPHA2020" المنعقد في الرياض، خلال الفترة من 20 - 23 يناير 2020.وتمكنت كلية الصيدلة بعنيزة من الفوز بالمسابقة المقامة تحت المظلة الرسمية للجمعية الصيدلية السعودية، والتي تنافس عليها 22 جامعة سعودية وخليجية، عبر 4 جولات من التصفيات.وأوضح عميد كلية الصيدلة بعنيزة الدكتور عليان الرشيدي أن المسابقة اشتملت على أربع جولات من التصفيات، تمكنت خلالها الكلية - بفضل الله وتوفيقه في هذه المسابقة الوطنية - من تجاوز الكليات التي سبقتها عمراً، مشيرًا إلى أن هذا النجاح قد تحقق بفضل الله، ثم بالدعم والمساندة التي تلقاها الكلية من قبل معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ووكلاء الجامعة لتحقيق أعلى درجات التميز.// انتهى //14:53ت م0062