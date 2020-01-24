الأسياح 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسينطلق مهرجان القصيم للصقور في نسخته الرابعة ، الأحد المقبل ، بمشاركة أكثر من ١٠٠ صقار والذي تنظمه مجموعة النايفة للصقور، بمشاركة عدد من المهتمين بالصقور، وذلك في أبرق الأسياح بالمحافظة .وبين المدير التنفيذي للمهرجان ناصر العجمي أن مهرجان القصيم للصقور يحظى باهتمام ومتابعة من أمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل الذي حرص على أهمية دعم هذه الرياضة لنحافظ على وجودها كون مثل هذه المهرجانات توثق رياضتنا العربية الأصيلة في الصقور.وأشار إلى أن سموه حرص هذا العام على مشاركة كافة محافظات ومراكز المنطقة تطويراً له و لما يحقق طموح الصقارين في كافة أنحاء المنطقة ومحبى هذه الرياضة.ولفت الانتباه إلى أن التصفيات الأولية شهدت تنافس بين صقاري كل محافظة من محافظات القصيم لنيل التأهل، حيث يتأهل من كل محافظة ٨ صقور ٤ من فئة الحرار و٤ من الشياهين.كما أن المهرجان سيشهد إقامة عدة من المسابقات كمسابقة المصورين ومسابقة أفضل هدد للفئتين الأحرار والشياهين.// انتهى //14:55ت م0063