سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي نائب رئيس البرلمان الهنغاري
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
بودابست 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية هنغاريا، اليوم، بنائب رئيس البرلمان الهنغاري ستيفان جاكاب.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية هنغاريا.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد بن عبد الهادي المطرفي، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.
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