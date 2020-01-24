بودابست 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية هنغاريا، اليوم، بنائب رئيس البرلمان الهنغاري ستيفان جاكاب.‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية هنغاريا.‏‎حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد بن عبد الهادي المطرفي، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //15:20ت م0065