سياسي / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي رئيس وزراء النيجر
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
نيامي 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي والوفد المرافق له من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس مجلس وزراء النيجر بريجي رافيني .
وقد أعرب رئيس الوزراء النيجري عن شكر وامتنان بلاده حكومةً وشعباً للدعم المتواصل والمتنوع الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لبلاده.
يأتي اللقاء على هامش تقديم الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية التي منحتها المملكة للنيجر عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
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15:21ت م
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