نيامي 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي والوفد المرافق له من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس مجلس وزراء النيجر بريجي رافيني .وقد أعرب رئيس الوزراء النيجري عن شكر وامتنان بلاده حكومةً وشعباً للدعم المتواصل والمتنوع الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لبلاده.يأتي اللقاء على هامش تقديم الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية التي منحتها المملكة للنيجر عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.// انتهى //15:21ت م0066