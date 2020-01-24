سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
بودابست 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية هنغاريا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيغارتو.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد بن عبد الهادي المطرفي، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.
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15:21ت م
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