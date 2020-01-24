سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري

الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
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بودابست 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية هنغاريا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيغارتو.
‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
‏‎حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد بن عبد الهادي المطرفي، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.
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15:21ت م
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