رفحاء 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية سلسلة من الدروس الأسبوعي للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، يلقيها 14 داعياً في 17 جامعاً ومسجداً موزعة على أحياء المحافظة في أكثر من 25 موضوعاً.وتأتي هذه الدروس ضمن سلسلة الدروس الأسبوعية والجهود والمناشط التي تنفذها جمعية الدعوة بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دنيهم ودنياهم.// انتهى //15:23ت م0068