عرعر 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واستواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بمكتب أحوال عرعر القسم النسائي تقديم خدماتها المتنقلة من إصدار هوية جديدة أو تجديد الهوية أو إصدار بدل تالف أو بدل فاقد، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك".وقدم مكتب أحوال عرعر خدماته في عدد من الجهات الحكومية والجهات الأهلية مستهدفاً العنصر النسائي، كما سيقدم المكتب خدماته يوم الأحد القادم في القسم النسوي في شرطة منطقة الحدود الشمالية بعرعر.يذكر أن مبادرة "نأتي إليك" تسهم في اختصار الوقت والجهد على منسوبي القطاعات الحكومية من خلال خدمتهم في أماكن وجودهم في مقر أعمالهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.// انتهى //15:26ت م0070