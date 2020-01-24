لندن 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسرحبت الحكومة البريطانية بقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي ألزم حكومة ميانمار بإجراء مزيد من التدابير لحماية أقلية الروهينغا المسلمة.وقالت وزيرة الشؤون الآسيوية والمحيط الهادي في الحكومة البريطانية، هيذر ويلر، في بيان اليوم : نرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، مبينة أن المحكمة كانت واضحة بشأن وجوب قيام ميانمار بالمزيد من أجل حماية الروهينغا.وأضافت يعد قبول لجنة التحقيق المستقلة للجرائم وتوصياتها خطوة أولى مهمة نحو المساءلة المحلية الحقيقية، وذلك على الرغم من عدم اتفاقنا مع الكثير من تحليلات اللجنة، داعية في الوقت نفسه حكومة ميانمار إلى الامتثال للتدابير المؤقتة، الملزمة قانونياً، وتنفيذ توصياتها.// انتهى //15:29ت م0072