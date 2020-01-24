تونس 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأكد رئيس الحكومة التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ اليوم، أنه سيشكل حكومة سياسية مصغرة لا يتجاوز أعضاؤها الـ25 ، مستوعبة دقة وخصائص المرحلة.وقال الفخفاخ في مؤتمر صحفي : إنه يتوجه نحو اعتماد منهجية عمل قائمة على الوضوح والتعاقد والتشاركية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة، والتركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الانتخابات ورفع منسوب الأمل لدى الشباب بعيدا عن المزايدات العقيمة ، مؤكداً أنه سيعمل مع الشركاء الذين أفرزتهم الانتخابات .// انتهى //16:11ت م0074